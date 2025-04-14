Берлин, 14 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Германия готова поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus только в координации с европейскими партнерами. Об этом 14 апреля заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС), вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Defense Ministry/Global Look Press

«Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы, также и американцы. Это должно быть согласовано, и когда это будет согласовано, Германия должна будет участвовать в этом», — заявил он в интервью телеканалу ARD.

По словам Мерца, украинские военные находятся в оборонительной позиции, но должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских войск. В этом контексте он, в частности, упомянул Крымский мост.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможное предоставление Украине крылатых ракет Taurus не окажет существенного влияния на ход боевых действий, но приведет к эскалации конфликта. Дипломат заверил, что российская сторона готова сотрудничать с будущим правительством Германии, но при этом намерена ориентироваться не только на предвыборные программы, но и на конкретные действия. Это, по его словам, является важным критерием того, как новые власти будут вести себя по отношению к России.

11 апреля агентство Reuters со ссылкой на глав минобороны Германии и Британии Бориса Писториуса и Джона Хили написало, что Запад продолжит поддерживать Украину, несмотря на переговоры России и США. При этом Писториус заявил, что Берлин в ближайшее время не сможет поставить Киеву военную помощь в виде дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, так как сам ожидает поставку.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине, но не изменят хода специальной военной операции.