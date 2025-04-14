Париж, 14 апреля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Евросоюз должен ввести в отношении России самые тяжелые санкции. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Jumeau Alexis/ABACA/ТАСС Жан-Ноэль Барро

«Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить ее экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия», — заявил он во время выступления, трансляцию которого вел сайт Еврокомиссии.

Кроме того, Барро добавил, что Соединенные Штаты Америки, приложившие «так много усилий и времени для прекращения огня», также имеют право воспользоваться «готовыми» санкциями, чтобы вынудить президента России Владимира Путина приступить к переговорам.

Ранее, 31 марта, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция заявили о готовности ввести новые санкции против России, пытаясь добиться прекращения спецоперации на Украине. Главы МИД провели встречу в Мадриде. По ее итогам они также заявили о принятии дополнительных обязательств по оказанию военной помощи Украине.

27 марта портал Euractiv сообщил, что Евросоюз отказывается смягчать антироссийские санкции. При этом такой шаг может помешать исполнению договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

При этом 12 апреля президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие антироссийских санкций, которые ввел в 2021 году экс-глава Белого дома Джо Байден. Речь идет об указе 14 024, который был принят бывшим американским лидером из-за якобы «вредоносных» внешнеполитических действий со стороны России. В частности, в данном указе упоминалась заморозка российских активов в США.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин сообщил, что Запад ввел против России уже 28 595 санкций, и призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом глава государства неоднократно указывал, что, вопреки санкционным мерам недружественных стран, экономика РФ демонстрирует рост.

В это время глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с CBS высказался против переговоров с Москвой, а также обвинил Вашингтон в схожей позиции с российской стороной. Он также высказался о намерении Киева вернуть отошедшие под контроль России территории, однако не уточнил, когда и как собирается это сделать.

Путин в свою очередь неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. В январе Путин говорил, что итогом переговоров должен стать долгосрочный мир на Украине. Позже, в марте, Кремль также подчеркивал, что российский лидер по-прежнему остается открытым для диалога.

Во время телефонных переговоров 18 марта Путин одобрил инициативу Трампа о 30-дневном взаимном моратории России и Украины на удары по энергетической инфраструктуре. Российский президент сразу дал соответствующие указания вооружённым силам. Зеленский на словах также поддержал предложение о взаимном отказе от ударов по энергообъектам. Однако ВСУ ни на день не прекращали атак на объекты энергетики России.