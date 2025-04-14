Улан-Удэ, 14 апреля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Синоптики спрогнозировали в ближайшие дни в Бурятии, где сохраняется пожароопасная обстановка, ветряную погоду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Смешанные осадки, усиление ветра до 24 м/с ожидаются в республике вечером 15 и 16 апреля», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства рекомендовали жителям и гостям региона соблюдать правила безопасности, отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов в горы.

Сейчас в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен, использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе из-за лесных пожаров ввели режим ЧС.

В ведомстве уточнили, что за сутки было зарегистрировано 14 пожаров, при этом есть информация об одном пострадавшем.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что сотрудники МЧС тушат 36 природных пожаров в Забайкалье. Отмечается, что с конца марта в регионе действует режим повышенной готовности в связи с сезонными лесными пожарами. Кроме того, режим чрезвычайной ситуации действует в лесах Тунгокоченского, Читинского и Чернышевского районов.