Москва, 14 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Новый национальный проект «Молодёжь и дети» представили в Национальном центре «Россия» в Москве. Событие объединило более тысячи молодёжных лидеров, участников «Движения первых», молодых учёных и многих других.

Пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь)

«Решением президента России зафиксировано в качестве ключевого государственного приоритета — дети и молодёжь нашей страны. Очень важно, что вы не просто благополучатели национального проекта «Молодёжь и дети», вы его соавторы. Потому что базовый принцип, который задал наш президент при всей государственной работе с молодёжью, можно сформулировать так — ничего для детей и молодёжи без участия самих детей и молодёжи», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Чтобы подрастающее поколение смогло максимально реализовать свои таланты, государство с помощью нацпроекта создаёт комфортную среду и условия для развития. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал молодёжь к активному участию в жизни страны.

«У вас огромное количество дорог. Вы можете приносить пользу и быть волонтерами в общероссийском проекте #МЫВМЕСТЕ, проявить себя в конкурсах «Твой ход», «Большая перемена», участвовать в программе «Больше, чем путешествие» и открывать красоты нашей необъятной страны, получить гранты на свои стартапы. Дерзайте, пробуйте, и все у вас получится», — отметил он.

Пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь)

Нацпроект «Молодёжь и дети», стартовавший в 2025 году, охватывает более 50 млн человек, это треть населения страны. По нему в России планируют отремонтировать и оснастить тысячи школ, создать ещё 50 передовых инженерных школ, построить 25 современных кампусов. Кроме того, по нацпроекту по всей стране уже запускаются масштабные фестивали, развиваются патриотические и добровольческие проекты, создаются молодёжные пространства.

Обновлением молодежной инфраструктуры занимается программа «Регион для молодых», которая с этого года стала частью нового нацпроекта. За три года по ней в стране отремонтировали более 170 молодёжных центров. Одним из таких стал центр в Рязани, открытый в здании бывшей автобазы. Победа в конкурсе позволила превратить ее в пространство для работы, отдыха и творчества: там появились коворкинг, лекторий, переговорная комната, мультимедийное пространство, студии.

Особое внимание уделяется обмену знаниями и общению. Так, на презентации нацпроекта стартовала масштабная форумная кампания Росмолодёжи. Она охватит 25 регионов России — от Калининграда до Камчатки, включая Донбасс. Участниками станут более 20 тысяч человек. Это не только представители молодежной среды страны, но и молодежь из дружественных иностранных государств. Приглашены также бойцы СВО, молодые семьи, волонтёры и победители конкурсов.

Пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь)

Участники смогут пройти образовательные треки по самым различным направлениям — от науки до креативных индустрий и IT. Также можно будет принять участие в патриотических и добровольческих акциях, получить приглашения на стажировки и трудоустройство, исследовать культурное наследие регионов и обменяться опытом.

В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в программе форумов предусмотрена тема сохранения исторической памяти о подвигах наших героев.

«Нацпроект «Молодёжь и дети» объединил все возможности для молодых, и наша задача — помочь ребятам в реализации их потенциала как на наших форумах, так и на площадках круглогодичных молодёжных образовательных центров, открытых по поручению президента, в течение всего года», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Значительная часть программы форумов посвящена сохранению исторической памяти. Молодёжь примет участие в мероприятиях проекта «Без срока давности», в работе поискового движения России, фестивалях исторической реконструкции и тематических выставках. Также продолжатся акции по сбору гуманитарной помощи, донорские кампании и волонтёрская поддержка социальных учреждений.

Также продолжается приём заявок на участие в самом масштабном культурно-просветительском событии страны — фестивале «Таврида. АРТ». Он пройдёт с 1 по 3 августа в арт-кластере «Таврида» в Крыму и соберёт тысячи гостей со всей России.

Кстати, на церемонии открытия нацпроекта «Молодёжь и дети» была заложена новая традиция. Помимо избрания послов нацпроекта во всех 89 регионах страны, было решено ежегодно отмечать переходящим символическим артефактом лучший форум — победитель премии «Время молодых». Регистрация на мероприятия уже открыта на платформе Росмолодёжь. Форумы.

Как сообщало ИА Регнум, будущее страны по нацпроекту «Молодёжь и дети» определят сегодняшние дети и молодые люди — инициативные, широко мыслящие, готовые брать на себя ответственность и действовать в команде, умеющие ставить цели и добиваться их. Для этого в России строят современные школы и кампусы, проводят научные олимпиады и творческие конкурсы, поддерживают международное молодежное сотрудничество и развивают лучшие практики обучения.