Братислава, 14 апреля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что в последние дни ранение, которое он получил при покушении на него в мае прошлого года, доставляло ему «хлопоты». Об этом он написал в соцсетях.

Tomas Tkacik/Global Look Press

Политик подчеркнул, что ему пришлось отменить часть рабочих мероприятий.

«Последние три дня ранение, полученное при покушении, доставляло хлопоты, мне пришлось часть своей программы, прежде всего в пятницу, отменить, приношу извинения каждому, кого это коснулось», — сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 13 апреля.

Он добавил, что надеется на возможность совершить в понедельник, 14 апреля, рабочую поездку в города Прешов и Кошице, где его ждут рабочие встречи.

15 мая на Фицо было совершено покушение во время его встречи с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший пять раз выстрелил в главу словацкого правительства, после чего злоумышленника задержали. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, который признал свою вину.

Словацкое радио 15 октября сообщило, что четверых высокопоставленных полицейских республики уволили после покушения на Фицо. Уволенных признали ответственными за недостаточную подготовку охранников главы правительства Словакии.