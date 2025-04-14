Суджанский район, Курская область, 14 апреля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Российские следователи установили новые факты преступлений украинской армии против жителей села Лебедевка Суджанского района Курской области. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кадр из видео

Как рассказала жительница Лебедевки, в селе в феврале 2025 года украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на ее отца и еще трех мирных. Люди тушили пожар, вспыхнувший в доме после обстрела ВСУ.

«В результате ее отец и один мирный житель погибли на месте, еще два человека получили ранения. Позже один из них скончался от полученных травм», — сообщила Петренко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959334" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> СК установил новые факты преступлений ВСУ в отношении жителей села Лебедевка в Курской области

Российские следователи возбудилиуголовное дело по п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ («Террористический акт»).

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 9 марта освободили приграничное село Лебедевка от украинских вооруженных формирований.

Российские следователи продолжают устанавливать факты преступлений ВСУ в Лебедевке и в других приграничных населенных пунктах, освобожденных от украинской армии.

Петренко 13 апреля сообщила, что в Суджанском районе в слободе Гончаровка мирный житель погиб от рук украинских формирований. Украинские военные, напав на Гончаровку в ноябре прошлого года, сожгли его дом, мужчину долго избивали прикладами, ставили на колени, угрожали расстрелом. В результате избиений он скончался. Родным не разрешили похоронить его на кладбище.