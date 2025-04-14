Ставрополь, 14 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. В Ставрополе 11-летняя школьница ехала на маршрутке из школы домой, когда к ней подсел неизвестный молодой человек и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Все происходило днём однако другие пассажиры маршрутки ничего не заметили — школьница слишком испугалась и не смогла позвать на помощь. По горячим следам преступник был задержан — им оказался 22-летний студент магистратуры и начинающий стример Сергей К. (имя изменено). В отношении него возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Социальные сети 22-летний начинающий стример Сергей К. (имя изменено)

Утром 5 апреля в один из отделов полиции города Ставрополя обратилась 50-летняя местная жительница Ирина С. (имя изменено). Женщина сообщила оперативникам, что её несовершеннолетняя дочь стала жертвой тяжкого преступления, когда ехала из школы домой.

Ирина рассказала, что днем в пятницу 4 апреля её 11-летняя дочь Ксения (имя изменено), ученица 4 класса одной из местных школ, после уроков поехала домой на маршрутке. Девочка заняла свободное место в конце салона и стала играть в телефоне.

«Во время поездки на соседнее кресло к 11-летней школьнице подсел неизвестный молодой человек, который незаметно для окружающих стал приставать к несовершеннолетней девочке. Ксюша очень испугалась и замерла, от страха девочка не смогла закричать и позвать на помощь. Другие пассажиры маршрутки ничего не заметили. Закончив надругательства, молодой человек вышел на одной из остановок. Добравшись домой, школьница обо всем рассказала родителям», — сообщил собеседник.

По горячим следам полицейские установили и задержали преступника. Им оказался 22-летний Сергей К. (имя изменено)., студент-программист одного из местных ВУЗов. Молодой человек учится на первом курсе магистратуры, а в свободное время проводит онлайн-стримы, на которых играет в популярные компьютерные игры. Сергей любит эпатировать публику, наряжается в яркие наряды и красит ногти в кислотные цвета.

Социальные сети Сергей К. (имя изменено)

«Полицией было установлено, что 4 апреля в период времени с 13:30 до 14:00 22-летний студент Сергей К. (имя изменено) находясь в маршрутном такси подсел на соседнее сидение к несовершеннолетней Ксении С. (имя изменено) и совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера», — сообщил собеседник.

В настоящий момент Сергей задержан. Следственные органы СК России по Ставропольскому краю возбудили в отношении него уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ — Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

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