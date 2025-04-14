Москва, 14 апреля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Магнитная буря уровня G2 настигнет Землю 16 апреля. Об этом 14 апреля сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

National Aeronautics & Space Adm/Global Look Press

«По прогнозу ученых, геомагнитный фон резко изменится около 15 часов. Космический шторм будет достигать уровня G2, что соответствует среднему уровню», — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что ближе к ночному времени буря утихнет до уровня G1 и постепенно завершится.

По прогнозам специалистов, 17 апреля геомагнитный фон снова будет повышен, но не достигнет штормовых значений.

Ранее, 5 апреля, на Земле также зафиксировали магнитную бурю. Уровень возмущений геомагнитного поля, отражающий мощность бури, достиг 5,67 единицы. Это выше, чем слабый уровень, но чуть ниже среднего.