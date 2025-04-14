Белгород, 14 апреля, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили за полтора часа два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В период с 8:40 до 10:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 14 апреля проинформировал о том, что ВСУ атаковали регион более 80 беспилотниками за сутки. Больше всего атак дронов — 27 БПЛА — зафиксировано в Шебекино.