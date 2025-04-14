Москва, 14 апреля, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий иностранным гражданам оформляться в качестве самозанятых. Об этом 14 апреля заявила пресс-служба партии ЛДПР.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили запретить иностранцам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД России, применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что внесенные в реестр МВД иностранные граждане, как незаконно пребывающие в стране, не смогут регистрироваться в качестве самозанятых, а уже оформленный такой статус будет аннулирован. В партии подчеркнули, что мера, позволяющая платить сниженный налог, была разработана в первую очередь для россиян.

«Наш подход прост — находящиеся в России иностранцы должны зарубить себе на носу: либо они соблюдают наши законы, либо с вещами отправляются на свою малую родину», — добавил Слуцкий.

На данный момент, запретов или ограничений для самозанятых нелегалов в законодательстве нет. В то же время, по мнению депутатов, тысячи работающих в России иностранцев в качестве, например, курьеров и водителей, охотно оформляют самозанятость и платят налог по сниженной ставке.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что число нелегально находящихся на территории России приезжих выросло примерно до 640 тыс. Он напомнил, что также с февраля действует режим высылки нелегалов, которые либо должны узаконить свое нахождение в РФ, либо выехать до 30 апреля.

5 марта президент РФ Владимир Путин поручил пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Он указал, что перед МВД стоят серьезные задачи в этой сфере, где приоритетом является безопасность россиян и национальной культурной идентичности страны. 2 апреля российский лидер также поручил создать в составе ведомства Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан для совершенствования государственного управления.