Москва, 14 апреля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Число несовершеннолетних, находящихся в изоляторах под следствием по статьям, связанным с терроризмом, увеличилось вдвое. Об этом в интервью ИА Регнум заявила уполномоченный по правам ребенка по Москве Ольга Ярославская.

ИА Регнум Уполномоченный по правам ребенка по Москве Ольга Ярославская

По словам омбудсмена, все фигуранты стали жертвами угроз и мошенников.

«Сейчас в СИЗО под следствием вдвое увеличилось число несовершеннолетних, привлеченных по статьям о терроризме. Нет, эти дети не противники нашей страны, но они с самого начала попали на удочку к тем, кто угрожал им, их семьям, родственникам, вынуждая совершать противоправные поступки. Это все, конечно, большая трагедия», — заявила Ольга Ярославская.

Омбудсмен добавила, что фигуранты террористических уголовных дел — как правило из нормальных, немаргинальных семей.

«Мне ребята говорили: если бы мы знали о последствиях, мы бы никогда…» — рассказала Ярославская.

По мнению детского омбудсмена, чтобы избежать подобного тлетворного влияния на детей, нужна их правовая социализация. Дети должны знать куда и как обращаться за помощью в сложной ситуации. Кроме того, необходимо чтобы в период взросления за детьми всегда приглядывал кто-то взрослый, даже если он пытается оградить себя от опеки родителей — тренер, сосед, брат, просто старший товарищ.

Всплеск преступлений по тяжким «террористическим» статьям начался на рубеже 2022 и 2023 годов, когда украинские спецслужбы буквально завалили несовершеннолетних в мессенджерах различными предложениями совершить поджог или другую диверсию.

Буквально пару дней назад, 12 апреля в подмосковном Нахабино подросток поджег торговый центр «Элизиум». После задержания он признался, что за это мошенники обещали ему заплатить 250 тысяч рублей.

Днем ранее суд в Орловской области признал подростка виновным в государственной измене и приговорил к 7 с половиной годам воспитательной колонии за поджег в феврале 2024 года за денежное вознаграждение железнодорожного релейного шкафа. Это задание он получил от Главного управления разведки минобороны Украины через мессенджер.

Ранее Забайкальский краевой суд вынес приговор двум подросткам из Читы, совершившим диверсию на станции мобильной связи. Куратор в мессенджере предложил им поджечь критически важный объект за 30 тыс. рублей. Один из поджигателей проведёт в воспитательной колонии шесть лет, другой — 6,5 года.

Полное интервью Ольги Ярославской главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой можно почитать и посмотреть на нашем сайте.