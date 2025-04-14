Москва, 14 апреля, 2025, 10:52 — ИА Регнум. В России с 2026 года страховые пенсии будут индексировать в два этапа. Об этом 14 апреля рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он уточнил, что кабинет министров утвердил стратегию действий в интересах российских пенсионеров до 2030 года.

«Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды. С февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда», — сказал премьер-министр РФ на совещании с вице-премьерами.

С 1 апреля социальные пенсии граждан проиндексировали на 14,75%. Отмечалось, что размер индексации был рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума российских пенсионеров за прошлый год.

Также в апреле глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов высказал мнение, что индексацию пенсий нужно рассчитывать не на уровне процентов инфляции, а с учетом реальных трат пожилых россиян. По его мнению, ее необходимо привязать к потребительской корзине пенсионеров.