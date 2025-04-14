Москва, 14 апреля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Военно-морской флот России провел 6 — 10 апреля учения «Мост дружбы-2025» с участием Военно-морских сил Египта в Средиземном море. Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе Минобороны.

Кадр из видео

Во время береговой части учений российские моряки и военные отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота выполнили стрелковые упражнения из штатного оружия на одном из военных полигонов вместе с аналогичным подразделением египетской стороны. Также они провели тренировку по действиям досмотровых групп надводных кораблей.

«В ходе морской части в восточной части Средиземного моря моряки отработали элементы обороны кораблей от морских быстроходных средств и тренировки по противовоздушной обороне, по отражению атаки самолетов условного противника, роль которых выполнили самолёты F-16 Военно-воздушных сил Египта», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959326" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Средиземном море состоялось военно-морское учение ВМФ России и ВМС Египта «Мост дружбы-2025»

Моряки провели досмотр «подозрительного судна», артиллерийские стрельбы по морской мишени, поиск и спасание на море, тренировку по связи и совместное маневрирование.

В российском ведомстве отметили, что с борта фрегата Северного флота «Адмирал Головко» в ряде эпизодов учений задействовали корабельный вертолет Ка-27. Он совершил посадку на палубу фрегата УРО «Аль Галала» ВМС Египта.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля в рамках учений «Индра Нэви — 2025» российские и индийские военные корабли провели артиллерийские стрельбы в Бенгальском заливе. Со стороны ВМФ России в маневрах принимали участие корабли «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота, со стороны ВМС Индии — эсминец «Рана» и корвет «Кутар».