Москва, 14 апреля, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Порядка 30% медорганизаций в России перешли на электронный документооборот. Об этом 14 апреля на конгрессе «Человек и лекарство» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

«Почти 30% медицинских организаций в стране полностью перешли на электронный документооборот», — отметил он.

Глава Минздрава уточнил, что сейчас почти вся медицинская информация о пациенте находится в электронном виде. Кроме того, запись на приемы и другая коммуникация в сфере медицины доступна россиянам в электронном формате, в частности, на портале госуслуг.

Помимо этого на сегодняшний день в системе здравоохранения создано свыше миллиона автоматизированных рабочих мест и более 500 тыс. врачей пользуются электронной цифровой подписью.

Ранее, в июле прошлого года, в Москве к единой медицинской сети подключили более 1700 единиц оборудования. Более 98% аппаратов КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и иной медицинской техники уже включены в единую сеть цифровых диагностических устройств, которая должна стать одной из крупнейших в мире.