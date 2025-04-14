Чебоксары, 14 апреля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Актриса Чувашского государственного академического драматического театра народная артистка РСФСР Нина Григорьева скончалась на 87-м году жизни. Об этом 14 апреля заявил глава региона Олег Николаев.

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Нина Григорьева

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины Ильиничны. Светлая память о великой актрисе навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что на протяжении 62 лет она работала в театре, сыграв более 100 ролей, среди которых роли в известных постановках «Нарспи», «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы» и «Прощание с Матерой». Николаев также подчеркнул, что уход Нины Григорьевой стал невосполнимой утратой для всего театрального сообщества и тех, кто ей восхищался. По словам главы региона, она была символом преданности делу, примером высокого профессионализма и человечности.

Отпевание актрисы назначено на 15 апреля и пройдет в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах.

Нина Григорьева родилась в 1938 году в деревне Чиричкасы Цивильского района Чувашии. С 1986 по 1996 год возглавляла Союз театральных деятелей Чувашской Республики, затем стала лауреатом Государственной премии республики имени К. В. Иванова, премии комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля, ее также наградили орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».