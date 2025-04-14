* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 апреля, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло имя Игорь в карточку солиста группы «Би-2» Егора Бортника в реестре иностранных агентов. Об этом 14 апреля стало известно из данных на сайте ведомства.

Bulkin Sergey/Global Look Press Бортник Егор (Игорь) Михайлович «Лева «Би-2 (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Бортник Егор (Игорь) Михайлович «Лева «Би-2», — указано в реестре.

В начале марта появилась информация о том, что лидер группы «Би-2» Бортник продолжает зарабатывать в России под другим именем. Отмечалось, что в российских документах артист проходит как Игорь Бортник, что позволяет ему избегать проблем с законодательством из-за статуса иноагента. Певец имеет ИНН, банковские счета и бизнес. В Минюст поступила просьба повторно признать певца иноагентом. Обращение с просьюой лишить его гражданства также было направлено в МВД России.

Бортник был внесен в список иноагентов в 2023 году.

Ранее солист «Би-2» говорил, что купил бы для Вооруженных сил Украины партию реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS, если бы у него были «большие деньги». Он также неоднократно признавался, что помогает Украине вести боевые действия. Также он поглумился над российскими бойцами, опубликовав пост с созданной нейросетью картинкой, на которой был изображен раненый военный с протезом на костылях.