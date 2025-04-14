Белгород, 14 апреля, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки атаковала Белгородскую область более 80 беспилотниками, есть пострадавшие. Об этом 14 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

Атаки зафиксированы в Белгороде, где пострадал частный дом, в поселке Малиновка и в селах Варваровка, Головино, Николаевка, Никольское, Пушкарное и Ясные Зори в Белгородском районе. Этот район был атакован 12 дронами, пять из которых сбили силы противовоздушной обороны. Пострадал ряд частных домов и автомобилей.

В Валуйках зафиксирована атака шести дронов, два из которых были подавлены средствами ПВО. Волоконовский район ВСУ атаковали двумя дронами.

«В хуторе Бочанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина. Пострадавшей оказана медицинская помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

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«В районе села Глотово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжает амбулаторно», — отметил глава региона.

Краснояружский район украинская армия атаковала семью дронами. В Ракитянском районе зафиксирована атака пяти дронов.

«В поселке Ракитное от удара беспилотника по грузовому автомобилю погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сообщил губернатор.

Шебекино подверглось атакам 27 беспилотников, из которых 26 были сбиты и подавлены.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО сбили 52 дрона ВСУ в ночь на 14 апреля. Атакам подверглись шесть регионов: помимо Белгородской области Брянская, Орловская, Курская, Тульская и Калужская.