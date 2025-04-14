Владивосток, 14 апреля, 2025, 09:52 — ИА Регнум. Жителя Приморья осудили на четыре года за то, что в 2020 и 2021 годах он незаконно вывез через границу документы, содержащие информацию о вооружении и военной технике ВС РФ. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Приморцу назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы за незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особых документов и материалов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в документах была информация о вооружении, которое используется в ходе спецоперации на Украине.

Эти данные он перевозил через госграницу путем сокрытия их от проверки таможенников.

Московский областной суд признал фигуранта виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 226.1 УК России («Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере»). Приговор вступил в силу.

Ранее, 20 марта, в Хабаровском крае суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима подполковника запаса за государственную измену. Фигурант финансировал украинские формирования.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта ФСБ сообщила о задержании жителя Херсонской области по подозрению в совершении государственной измены. По данным ФСБ, в октябре 2023 года мужчина передал через родственницу представителям украинских спецслужб информацию о дислокации военнослужащих воинской части армии России в Херсонской области.