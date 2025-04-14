Москва, 14 апреля, 2025, 09:27 — ИА Регнум. В Кремле не идет обсуждение возможности амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил 14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос «РИА Новости».

В начале марта депутаты из фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы.

Предлагалось амнистировать впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, удостоенных госнаград СССР и РФ участников боевых действий, людей, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, несовершеннолетних, беременных и женщин с детьми, а также одиноких мужчин, имеющих детей. Также предлагалось амнистировать мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, инвалидов первой и второй группы и осужденных с онкологией третьей и четвертой клинических групп.