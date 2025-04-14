Самара, 14 апреля, 2025, 09:25 — ИА Регнум. ФСБ задержала двоих россиян за подготовку диверсий в Самарской области, их завербовали украинские спецслужбы на территории Молдавии. Об этом 14 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Russian FSB press service/Global Look Press

«ФСБ Российской Федерации на территории Самарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух агентов украинских спецслужб, граждан России Окрушко С. А. 1981 г. р. (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), совершившего подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и закладку на предприятии двух самодельных взрывных устройств (СВУ), а также Измайловой И. О. 1989 г. р., причастной к подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса», — сказано в сообщении ЦОС.

ФСБ установила, что двух фигурантов в сентябре 2022 завербовали в Молдавии. Окрушко, который уклонялся в стране от призыва по частичной мобилизации в ВС РФ, привлекли к сотрудничеству за денежное вознаграждение и получение паспорта Украины. Измайловой же угрожали применением насилия в отношении ее родных на Украине.

В отношении Окрушко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 («Диверсия»), ст. 275 («Государственная измена»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 2 ст. 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

В отношении Измайловой возбуждены дела о госизмене, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В российском ведомстве уточнили, что это был не первый случай, когда россиян вербуют в Молдавии.

В этот же день ФСБ сообщила, что задержала гражданина Молдавии, доставившего в Россию по заданию военной разведки Украины мощные взрывные устройства. Мужчину завербовали в 2023 году. В Кишиневе куратор с Украины передал ему средства на приобретение машины Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами K088ED. В этом автомобиле был оборудован тайник, который представлял собой аккумуляторную батарею с тремя взрывными устройствами, которые были изготовлены из пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое. Его задержали во время доставки взрывчатки в тайник.