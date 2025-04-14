Мазари-Шариф, Афганистан, 14 апреля, 2025, 09:15 — ИА Регнум. В Афганистане в городе Мазари-Шариф в штате Балх рядом с мечетью прогремел взрыв. Об этом 14 апреля сообщило издание Etilaatroz.

Иван Шилов ИА Регнум

Взрыв прогремел 14 апреля в 8:20 по местному времени (7:20 мск) возле мечети Сех Дукан. Мечеть принадлежит шиитам.

По словам очевидцев, погибла женщина, еще три человека получили ранения. По данным источников издания, взрыв был вызван заложенной бомбой.

В районе мечети Сех Дукан 21 апреля 2022 года прогремел взрыв, в результате которого погибли 30 человек и 80 получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта армия Пакистана ликвидировала 16 исламистов, пытавшихся прорваться через границу со стороны Афганистана. Официальный Кабул не подтвердил это сообщение.