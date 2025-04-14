Москва, 14 апреля, 2025, 08:59 — ИА Регнум. Больше всего детей-иностранцев в России живет в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Такую информацию 14 апреля предоставила пресс-служба Минпросвещения России.

Monika Skolimowska/DPA/TASS

По данным ведомства, в Москве насчитывается 25 963 таких ребенка, в Подмосковье — 44 422. В Санкт-Петербурге проживают еще 19 622 ребенка-иностранца и 9600 детей из-за границы живут в Свердловской области.

«В настоящее время при создании условий для обучения русскому языку детей мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским языком, субъекты Российской Федерации организуют свою работу на примере успешных практик регионов, в которых представлена наибольшая численность таких детей», — уточнили ТАСС в Минпросвещения.

1 апреля в России вступил в силу закон, по которому для приема детей-иностранцев в школы и сады вводятся дополнительные требования. Среди них обязательное тестирование по русскому языку для детей иностранных граждан при устройстве в школу. Оно будет проходить для поступающих в школы с 1-го по 11-й класс. У первоклассников будут проверять навыки говорения, слушания, а также понимания устной речи. Начиная со второго класса, добавятся задания, показывающие уровень чтения и письма школьника.

По данным Минпросвещения, в российской столице создали шесть площадок для прохождения тестирования, в Московской области и Санкт-Петербурге — 18. В Свердловской области находятся более 45 образовательных организаций, где дети иностранцев смогут пройти тестирование.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий брать в школы не владеющих русским языком детей иностранных граждан. 14 марта Рособрнадзор утвердил, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям иностранцев необходимо набрать минимум три балла.