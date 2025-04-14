Москва, 14 апреля, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдавии, доставившего в Россию по заданию военной разведки Украины мощные взрывные устройства. Об этом 14 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

AlphaSpecnaz/Global Look Press

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова Мариуса Пруняну (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) 2001 года рождения, прибывшего по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Россию для организации диверсионно-террористических актов», — заявили в ЦОС.

ФСБ установила, что мужчину завербовали в 2023 году. В Кишиневе куратор с Украины передал ему средства на приобретение машины Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами K088ED. В этом автомобиле был оборудован тайник, который представлял собой аккумуляторную батарею с тремя взрывными устройствами, которые были изготовлены из пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое.

«По заданию украинских спецслужб в 2024 году фигурант на указанном автомобиле по маршруту Молдова — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности», — уточнили в ЦОС.

Помимо взрывных устройств силовики нашли в тайнике три предохранительно-исполнительных механизма, изготовленных из электронных часов, три детонатора и три ключа замыкания электронной цепи.

Также было установлено, что Пруняну в 2022–2023 годах участвовал в боях против ВС РФ в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») и ч. 4 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Ранее, 4 апреля, ФСБ задержала военнослужащего, который готовил теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье. Он был задержан во время изъятия из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства. У мужчины обнаружили переписку с украинским куратором, где обсуждалось планируемое преступление.