Керчь, Крым, 14 апреля, 2025, 08:35 — ИА Регнум. Агент украинских спецслужб гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, готовивший подрыв водонасосной станции, задержан в Керчи. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ФСБ.

Vadim Akhmetov/Global Look Press

Курдоглу — уроженец села Чишмикиой Вулканештского района Молдавии 1992 года рождения. Ранее он был судим за совершение кражи на территории Украины.

«Установлено, что в апреле 2024 года фигурант посредством интернет-ресурсов инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото — и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника», — сообщили в ведомстве.

Задержанный сообщил координаты тайника. Сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия, которое состояло из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 г, электродетонатор ЭДП и таймер. Как рассказал агент Киева, с помощью этого устройства планировался подрыв водонасосной станции в Керчи.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 205. «Террористический акт». Также возбуждено дело по ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Как отметили в ведомстве, мужчина сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ в начале апреля предотвратили теракт в общежитии для курсантов в Московской области. Военнослужащий, готовивший преступление, был задержан в момент изъятия из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства. У него обнаружили переписку с украинским куратором. Против мужчины возбудили уголовное дело о подготовке к теракту и о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств.