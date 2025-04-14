Украинские боевики зверски разделались со своим же офицером, который вёл переговоры с российскими войсками о сдаче в плен оккупантов, захвативших территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. О том, что украинский переговорщик убит на территории монастырского комплекса, и о том, что вместе с ним пострадали несколько его сослуживцев, поддержавших единственно правильное решение, сообщил 14 апреля Telegram-канал группировки войск «Север». По словам бойцов, теперь кровопролития избежать не удастся: враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчёты. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1145-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

Среди святынь Курской земли Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь занимает особое место. Расположен он недалеко от города Суджа. В начале апреля 2025 года боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) превратили его в боевую позицию.

По данным бойцов группировки «Север», на территории монастырского комплекса засели сразу несколько подразделений ВСУ, сформированные из состава бывших заключенных, десантников двух бригад, а также сил специальных операций Украины. Переговоры о добровольной сдаче в плен всех оккупантов начались в первых числах апреля: на связь с российскими военными вышел один из офицеров 80 одшбр ВСУ, находившихся на территории монастыря. А теперь безбожники из ВСУ, получив некий приказ от своего командования, продолжают оборудование огневых позиций, а расчёты вражеских БПЛА наносят удары в направлении Гуево, отмечают «северяне».

«К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря, командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого, и последнее о чем думает Сырский (главком ВСУ, прим. ИА Регнум) и его окружение — это сохранение жизней собственных военнослужащих», — отмечает Telegram-канал «Северный ветер».

Напомним также, киевские боевики вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. После известной операции «Поток», в ходе которой российским штурмовикам удалось ворваться во вражеский тыл, российская армия перешла в масштабное наступление, что позволило освободить город Суджу и ещё целый ряд населенных пунктов. Ранее отмечалось, что после освобождения Гуева «северянам» осталось выбить ВСУ из двух курских населённых пунктов — Олешни и Горналя. По последним данным Минобороны, потери врага в курском приграничье превысили 74 тысячи человек.

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