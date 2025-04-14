Москва, 14 апреля, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной демонстрации гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на параде на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИА Регнум Орешник

«Это у министерства обороны надо спрашивать», — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос «РИА Новости» о комплексе «Орешник».

Российские военные впервые применили «Орешник» 21 ноября 2024 года, нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в качестве ответной меры после применения ВСУ натовских систем ATACMS.

Как сообщало ИА Регнум, по заявлению президент России Владимира Путина, «Орешник» не имеет аналогов и ни одна ракетная система в мире не сможет сравниться с ним в технических показателях.

Ракетный комплекс может поражать объекты, которые имеют высокую степень защиты и расположены на большой глубине. Десятки саморазделяющихся боевых блоков ракеты развивают скорость около 3 км/с. Температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов.

По мнению бывшего советника по нацбезопасности США генерала Герберта Макмастера, не существует средств противовоздушной обороны, которые могли бы перехватить ракеты «Орешника».

Парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, будет участвовать в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил Дмитрий Песков.