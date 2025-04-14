Харьков, Украина, 14 апреля, 2025, 07:47 — ИА Регнум. На востоке Украины ранним утром 14 апреля прогремел взрыв. По словам главы харьковской областной администрации Олега Синегубова, детонация произошла в Харькове.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

При этом с 04:57 мск в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Также об опасности с воздуха предупредили жителей в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Как передавало ИА Регнум, утром 13 апреля министерство цифровой трансформации Украины информировало о введении воздушной тревоги в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Украинские каналы оповестили о прилёте двух баллистических ракет в Сумах.

В утреннее время 12 апреля в Киеве прогремели взрывы. В столице Украины с 04:11 мск действовал режим воздушной тревоги.

Также украинские СМИ 10 апреля сообщали о взрыве в Киеве. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Мэр Виталий Кличко проинформировал, что на левом берегу работала ПВО.

ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории, постоянно подчёркивают в Минобороны РФ.