Москва, 14 апреля, 2025, 07:40 — ИА Регнум. Вопрос продления моратория на удары по энергообъектам зависит от решения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мораторий, по сути, не соблюдался украинской стороной, поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать. Обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами», — ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос ТАСС о вероятности продления соглашения после 16 апреля.

По словам Пескова, верховный командующий примет окончательное решение только после консультаций.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил, что киевский режим либо не может, либо не хочет соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам на территории России. Оба варианта катастрофичны, обозначил пресс-секретарь Путина.

Российский президент 18 марта в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал инициативу о введении Москвой и Киевом временного моратория на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, сразу же отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва договорённости соблюдает. Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края и ежедневно продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, многократно нарушая мораторий. В связи с этим всё больше стран, в том числе европейских, замечают лживую позицию Киева, подчеркнули в Кремле.