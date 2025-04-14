Москва, 14 апреля, 2025, 07:37 — ИА Регнум. В ночь на 14 апреля российские силы противовоздушной обороны в шести регионах РФ ликвидировали 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Пуск ракеты средствами ПВО

Массированной атаке подверглась Брянская область — над регионом были уничтожены 33 беспилотника. Над Орловской областью средства ПВО сбили десять БПЛА, по три над Курской и Тульской, два над Калужской, ещё один над Белгородской областью.

О последствиях на земле информация не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 14 апреля ВСУ атаковали хутор в Волоконовском районе.

В юго-западной части Курской области обнаружен упавший украинский беспилотник весом около 200 кг. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

За последние два дня было обезврежено почти 45 тыс. взрывоопасных предметов в курском приграничье.

Ранее пиротехники МЧС обезвредили ракету американского производства вблизи объекта энергетики в Курской области.