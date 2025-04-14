Вашингтон, 14 апреля, 2025, 07:18 — ИА Регнум. Пока неясно, каким образом можно вернуть отошедшие под контроль России украинские территории. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Мы вернём их (территории. — Прим. ред.) обратно. Когда или как, я не могу сказать», — ответил он в интервью телеканалу CBS.

На вопрос, как для него выглядит справедливый мир, Зеленский ответил, что прежде всего необходимо не потерять суверенитет или независимость Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина ни за что и никогда не сможет вернуться к границам 1991 года, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа. Данное требование Зеленского невозможно выполнить, хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых он считает «существами».

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков признал, что Украина никогда не сможет вернуть территории, потерянные в ходе конфликта с Россией. Ситуация развивается в пользу Москвы, поэтому Киев продолжит терять территории, если будет затягивать боевые действия, добавил он.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц ранее заявил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, «очевидно», придётся пойти на территориальные уступки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале в очередной раз напомнил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией 30 сентября 2022 года по итогам референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении земель в состав РФ. В перечень российских субъектов в Конституции их официально внесли 6 октября 2022 года.