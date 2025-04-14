Москва, 14 апреля, 2025, 07:11 — ИА Регнум. Парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, будет участвовать в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Красная площадь. Празднование Дня Победы 9 Мая в Москве

«Безусловно», — ответил Песков на вопрос об участии героев СВО в Параде Победы.

Как сообщало ИА Регнум, в Москву на День Победы собираются приехать президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что все иностранные лидеры, которые приедут в Москву 9 мая, будут присутствовать на мероприятии по случаю празднования 80-летия Победы, а также на военном параде. С некоторыми из гостей у президента Владимира Путина состоятся двусторонние встречи, в частности, ожидается отдельный визит председателя КНР Си Цзиньпина, отметил Песков.