Париж, 14 апреля, 2025, 06:50 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу стоило бы приехать на Украину и посмотреть на людей, оценить состояние гражданских объектов перед принятием решения по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

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«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — предложил Зеленский в интервью программе «60 минут».

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Зеленский также звал Трампа приехать в Киев, однако ответил отказом, поскольку с Зеленским на тот момент контактировал Джо Байден и он не хотел бы создавать конфликт интересов.

В апреле 2024 года Зеленский утверждал, что Трамп был приглашён посетить Украину. Он уточнил, что лично не звонил Трампу — его пригласили «как публично, так и непублично». По словам Зеленского, он «с интересом» послушал бы предложения Трампа, если у того «действительно» есть собственный подход, как быстро завершить военный конфликт, не теряя свои территории.

В марте 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на очередное приглашение Зеленского приехать на Украину. Журналу Times лидер киевского режима объявил, что пытался пригласить американского политика в Киев. Они говорили по телефону, и Зеленский сказал Вэнсу, что его приезда «всё еще ждут». Вэнс эти слова и приглашение оставил без ответа.