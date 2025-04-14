Москва, 14 апреля, 2025, 06:53 — ИА Регнум. Российское правительство одобрило законопроект, согласно которому при ранении добровольцев — участников спецоперации родственники смогут приехать к ним бесплатно.

телеграм-канал председателя Законодательного собрания РО Александра Ищенко Госпиталь Южного военного округа принимает пациентов — участников СВО

Уточняется, что документ должен быть доработан с учетом замечаний, в том числе распространен и на сотрудников правоохранительных органов.

«Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки. В частности, право проезда на безвозмездной основе предоставляется в случае тяжелой болезни, в том числе вследствие полученного увечья (ранения, травмы, контузии)», — цитирует ТАСС отзыв кабинета министров.

При этом отмечается, что бесплатный проезд действует для семей военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, рассчитывать на компенсацию за гибель участника СВО могут только те родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в период его детства. Об этом указали в определении Государственной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации.

6 марта президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестёр, а также пасынков погибших бойцов специальной военной операции.

По данным на январь 2025 года, в России приняли 124 закона, направленные на поддержку участников спецоперации и членов их семей. В Госдуме заявили о необходимости на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, чтобы российские военнослужащие ощущали поддержку депутатского корпуса.