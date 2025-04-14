Москва, 14 апреля, 2025, 06:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в 2025 году Кремль планирует вновь провести прямую линию с главой государства Владимиром Путиным. Этот формат общения с согражданами, по словам Пескова, неоднократно подтверждал свою востребованность и информационную ценность.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Сроков проведения прямой линии Песков не назвал, но заверил, что она точно будет.

«Это формат, который доказал свою необходимость. А главное — это то, что нужно людям», — пояснил ТАСС представитель Кремля.

Отмечается, что прямая линия с Путиным как отдельное мероприятие состоялась с 2001 года 18 раз, еще трижды она была совмещена с большой пресс-конференцией.

Как сообщало ИА Регнум, прямая линия Владимира Путина в декабре 2024 года была совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 76 вопросов.

Путин подчеркнул, что относится к России как к своей семье, и главное для него — люди. Он добавил, что РФ — это не только большая территория, но также история, культура, обычаи и традиции.

Президент во время прямой линии вёл себя уверено и спокойно, демонстрируя вежливость и корректность, прокомментировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.