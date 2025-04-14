Вашингтон, 14 апреля, 2025, 06:14 — ИА Регнум. Именно бывший президент США Джо Байден развязал военный конфликт на Украине. Об этом 13 апреля заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

ИА Регнум Трамп, Байден, дебаты

«Это война Байдена, не моя. Я здесь очень недолго. Я просто пытаюсь остановить её, чтобы мы смогли спасти много жизней», — отметил Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

Общение американского лидера с репортёрами происходило на борту его самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев утверждал, что Джо Байден спровоцировал вражду между Россией и Западом, едва не перешедшую в ядерный конфликт, из-за Украины. Очень опытный и в целом неглупый политик постепенно терял связь с реальностью, пока не превратился в «ходячего мертвеца». Ещё задолго до этого он проявлял «нездоровый интерес к Украине», объяснив, что это поручение Барака Обамы, который был президентом США с 2009 по 2017 год, пояснил Медведев.

Агентство Bloomberg 24 ноября 2024 года написало, что Байден намеревался перед уходом со своего поста публично пригласить Украину в НАТО, однако затем передумал. Отмечалось, что этим действующие американские власти хотели «укрепить» Украину на фоне избрания Трампа президентом США.

После победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.