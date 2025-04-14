Москва, 14 апреля, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Фигуранты уголовного дела по теракту в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» по результатам экспертизы были признаны вменяемыми. Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Олег Власов.

Анна Рыжкова ИА Регнум Теракт в Крокус Сити Холл террористы и их пособники

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — заверил адвокат.

Ранее Власов говорил, что террористы изучали возможность устроить теракт на Красной площади, а также в московской синагоге.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был проходить концерт. Они открыли огонь по гостям и сотрудникам, затем устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

По данным материалов уголовного дела, трое фигурантов: Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев (внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) — планировали устроить еще один теракт на набережной Каспийска.

За организацией теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» стоят спецслужбы недружественного государства. Об этом 22 марта заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В январе 2025 года СК сообщил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых привлекли 27 человек. Председатель СК Александр Бастрыкин 3 марта объявил о завершении расследования. Он подчеркнул, что следователи завершили работу менее чем за год. Материалы передали обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.