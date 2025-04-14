Душанбе, 14 апреля, 2025, 05:57 — ИА Регнум. Четвёртое за сутки землетрясение зафиксировали на территории Таджикистана. Об этом 14 апреля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА Регнум Сейсмограф

По данным сейсмологов, очередные подземные толчки произошли в республике на глубине 5 км. Землетрясение зарегистрировали в 23 км к северо-западу от города Рашт с населением 10,7 тыс. человек.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля в 07:24 мск произошло первое самое сильное землетрясение в Таджикистане, в результате которого были повреждены 29 жилых домов и школа, в том числе 17 домов в Раштском и 12 в Таджикабадском районах, уточнило агентство Avesta. В комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики указали, что сила подземных толчков в эпицентре составила 5–6 баллов по шкале Рихтера, в столице ощущались колебания силой до 3 баллов.

В 08:06 мск зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 4,2 на расстоянии 40 км к юго-востоку от Рашта и 179 км к северо-востоку от Душанбе. Третье землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10:14 мск. Эпицентр землетрясения находился в 29 км к северо-востоку от районного центра Рашт. Очаг залегал на глубине 10 км.

В одном из сёл Раштского района Таджикистана 13 апреля в результате землетрясения погиб трёхлетний ребёнок. На него обрушилась стена жилого дома.