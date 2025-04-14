Лима, 14 апреля, 2025, 05:54 — ИА Регнум. Перуанский писатель, политический деятель, лауреат Нобелевской премии 2010 года по литературе Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет в Лиме. Об уходе из жизни отца известил его сын Альваро Варгас Льоса.

Марио Варгас Льоса

«Мы с сожалением сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса мирно скончался сегодня в Лиме в окружении семьи», — написал от имени родных в соцсети X Альваро Варгас Льоса.

Также сообщается, что публичного прощания с покойным не будет, по его завещанию, его останки будут кремированы.

Будущий писатель начал работать в 15 лет как криминальный репортер.

Критики признают, что творчество Варгаса Льосы сочетает влияния различных латиноамериканских и европейских писателей, от Флобера и Толстого до Батая.

Варгас Льоса является автором культового реалистичного романа «Город и псы», который получил популярность в том числе и в СССР, после того как книгу публично сожгли на плацу военного училища Леонсио Прадо. Роман в 1986 году был экранизирован.

Также в творческой коллекции писателя такие произведения как «Капитан Панталеон и Рота добрых услуг», «Похождения скверной девчонки» и ещё несколько десятков.