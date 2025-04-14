Вена, 14 апреля, 2025, 05:27 — ИА Регнум. О готовности способствовать прекращению ударов ВСУ, направленных против мирных жителей России, поинтересовался у руководства госдепа США постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сурен Михаил Ульянов

«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — задался вопросом дипломат, комментируя в соцсети Х высказывания госсекретаря США Марко Рубио.

Ранее глава американского Госдепа от имени США выразил соболезнования по погибшим в результате ракетного удара по Сумам. Рубио назвал произошедшее трагическим напоминанием о том, почему власти США тратят много времени и усилий для прекращения военного конфликта и достижения прочного мира.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 апреля министерство цифровой трансформации Украины сообщало о введении воздушной тревоги в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях.

Украинские каналы оповестили о прилёте двух баллистических ракет в Сумах. При этом, что именно стало пораженной целью, не уточнялось.

ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории, постоянно подчёркивают в Минобороны РФ.