Симферополь, 14 апреля, 2025, 05:18 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали ночью 14 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

ИА REGNUM Крымский мост

После сообщения о приостановлении движения в 04:50 в 05:03 появилась информация о возобновлении движения автотранспорта.

Ограничения действовали 13 минут.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту 24 марта было возобновлено после временной приостановки.