Кито, 14 апреля, 2025, 04:57 — ИА Регнум. По итогам подсчёта более 90% бюллетеней на выборах президента Эквадора победу одержал действующий глава государства Даниэль Нобоа. Об этом сообщила глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Избирательная власть считает, что победивший кандидат представляет список партии Национального демократического действия, в который входят Даниэль Нобоа Асин и Мария Хосе Пинто»,— заявила Атамаинт на пресс-конференции.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Нобоа набрал 55,93% голосов, а его соперница, кандидат от левых сил Луиса Гонсалес, — 44,07%.

Новый президент вступит в должность 24 мая и будет занимать свой пост в течение четырёх лет.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января 2024 года Даниэль Нобоа, победивший на выборах президента Эквадора 15 октября 2023 года, объявил о начале действия в стране режима внутреннего вооружённого конфликта на фоне массовых беспорядков с вооружёнными нападениями и захватом заложников в различных городах.

Волнения в стране начались после побега из заключения Адольфо Масиаса (Фито) — главаря наркокартеля (сбежал 7 января) и Фабрисио Колон Пико — главы другой крупной банды (сбежал 9 января). После их побега группа бандитов захватила заложников, ворвавшись в студию эквадорского телеканала TC в Гуаякиле во время прямого эфира.