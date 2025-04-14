Москва, 14 апреля, 2025, 04:50 — ИА Регнум. Сообщениями о незаконном проведении иностранцами обрядов в Камчатском крае заинтересовался председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе проверки на возможные противоправные действия, сообщила 13 апреля пресс-служба СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Кулакову В. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в интернет-ресурсах появилась информация о незаконной организации иностранцами места на Камчатке для совершения религиозных обрядов, которое функционирует без каких-либо разрешений. В регионе по данному факту начали процессуальную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Камчатки Владимир Солодов отмечал, что в 2024 году в регионе провели более 120 рейдов по выявлению нелегальных переселенцев. Правительство края работает совместно с правоохранителями и миграционной службой для выявления и пресечения подобных нарушений, заверил он.

Силовики ликвидировали на Алтае ячейку секты «Алля Аят» (запрещенное в России экстремистское религиозное движение), где лечили пенсионеров и больных «особенным чаем» и журналами. Оперативники накрыли штаб-квартиру организации как раз в тот момент, когда адепты проводили свои обряды. За 25 лет существования секты в стране десятки её последователей умерли, потому что верили в это, а не настоящим врачам. Кроме того, люди оформляли на себя кредиты, чтобы расплатиться за такое «лечение».