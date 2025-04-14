Москва, 14 апреля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. За нелегальную сдачу квартиры собственникам грозит уголовная ответственность. Об этом агентству «Прайм» напомнила юрист Анастасия Билялова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Эксперт отметила, что сдавать квартиру разрешено, но необходимо заключить договор и ежегодно уплачивать налог в размере 13% (15% при доходе свыше 5 млн рублей). При отсутствии договора есть риск неуплаты аренды, порчи имущества и выселения без доказательств.

За неуплату налога собственнику грозит штраф в размере 5% от суммы за каждый месяц просрочки (не менее 1 тыс. рублей и не более 30% суммы налога) и пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день. При умышленной неуплате налога штраф может составить 40% от суммы.

При сумме недоимки свыше 2,7 млн рублей за три года предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы до года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до года.

При особо крупном размере (13,5 млн рублей) наказание может включать штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до 3 лет. При оплате недоимки и штрафов собственник освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Госдумы предложили освободить женщин с детьми от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесут глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Налог при продаже недвижимости все чаще начали рассчитывать по кадастровой стоимости, а не по рыночной цене. Сейчас продажа квартиры по явно заниженной цене не поможет снизить налог, потому что его будут считать по сумме, которая выше вырученного дохода от продажи.