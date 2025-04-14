Москва, 14 апреля, 2025, 04:22 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий коллекторскую деятельность в России, внесут на рассмотрение Госдумы. Документ подготовили депутаты ЛДПР.

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«Разработанная нами инициатива предусматривает, в частности, запрет на продажу банками и микрофинансовыми организациями долга заёмщика третьим лицам. Кроме того, мы предлагаем наделить заёмщика правом в течение 10 дней с момента подписания соответствующего кредитного договора письменно проинформировать кредитную организацию о запрете передавать свои персональные данные третьим лицам, например, во избежание бесконечных обзвонов, напоминаний о необходимости вернуть задолженность и так далее», — пояснил 14 апреля председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что нынешнее широко практикуемое психологическое давление по сути является поведенческим терроризмом и издевательством над заёмщиками, это необходимо прекратить на законодательном уровне.

Документ внесли на согласование Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 году в России впервые возбудили уголовное дело против коллекторов по статье о нарушениях при возврате просроченной задолженности. Прецедент произошёл в Башкирии. Статью 172.4 «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» ввели в Уголовный кодекс Российской Федерации в июле 2023 года после указа президента страны Владимира Путина.