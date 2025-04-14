Вашингтон, 14 апреля, 2025, 04:11 — ИА Регнум. Торговая война, которую президент США Дональд Трамп объявил Китаю, обречена на провал. Пекин, возможно, теряет спрос, но его может заменить внутренний потребительский спрос. Такое предположение высказал эксперт финансовых исследований и услуг по управлению инвестициями Артур Кребер в статье в британской газете Financial Times.

ИА Регнум Торговая война Китая и США

В основе действий Трампа, по мнению автора, лежит стремление к накоплению и применению власти. Тарифы — это наиболее эффективный инструмент для достижения этой цели. Основная задача его торговой войны — устранить ограничения, которые мировой экономический порядок накладывает на одностороннее использование власти США, в частности, президентом.

Кребер считает, что планы Трампа потерпят неудачу по трем причинам. Во-первых, экономические доводы его советников выглядят показухой, и ни один здравомыслящий лидер не поддержит США.

Во-вторых, внешняя политика США зависит от рынка госдолга: Трамп отказался от высоких тарифов из-за негативной реакции рынка, что лишило его рычагов влияния.

В-третьих, Китай хорошо подготовлен к экономическому противостоянию с США, несмотря на свои текущие трудности.

Как пояснил автор, Пекин в состоянии заменить спрос со стороны США на внутренний потребительский спрос. Именно этого курса придерживается председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, полагает автор, Китай может прекрасно обойтись без импорта из США. Пять лет экспортного контроля помогли Китаю добиться больших успехов в производстве вещей без использования американских технологий, отмечает издание.

«Если цель новой торговой войны Трампа с Китаем в том, чтобы заставить Пекин преклонить колено перед мощью США, то результатом будут только фрустрация и разочарование», — заключил Кребер.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не делал никаких исключений по тарифам для товаров из Китая.

9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Он раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. Пекин в ответ повысил тарифы до 125%.