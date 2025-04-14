Вашингтон, 14 апреля, 2025, 03:58 — ИА Регнум. Консультации России и США по урегулированию украинского конфликта продолжаются в двустороннем формате. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Пока всё идёт в переговорах с США. В двустороннем формате. Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН», — пояснил он «Известиям».

Дипломат добавил, что политическое урегулирование, по сравнению с перемирием, является более сложным и длительным процессом. Кризис на Украине постоянно обсуждается в ООН, заверил Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что у Москвы нет контактов с Киевом по урегулированию конфликта. Ответственна за это украинская сторона. Киевское руководство демонстрирует недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру, констатировал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не ждать сиюминутных результатов от возобновления контактов России и США, поскольку ситуация в отношениях между странами слишком запущенная. РФ и США идут по этому пути «вместе очень терпеливо», путь реанимации отношений состоит из маленьких шагов, подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 11 апреля на встрече со специальным посланником главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом обсудил урегулирование на Украине. Беседа проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырёх часов.

Глава Белого дома Дональд Трамп 12 апреля положительно оценил ход переговорного процесса по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он также пообещал «довольно скорые новости» по данной теме.