Украинские военные ударили по хутору в Белгородской области — Гладков
Гладков: ВСУ атаковали хутор в Белгородской области, пострадала женщина
Белгород, 14 апреля, 2025, 03:42 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 14 апреля ВСУ атаковали Волоконовский район. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Атаке подвергся хутор Бочанка, ранение получила местная жительница.
По информации Гладкова, в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию частного дома ранена женщина — у неё множество осколочных повреждений правой руки.
«Бойцы самообороны передали пострадавшую бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ», — добавил губернатор.
Кроме того, частично разрушен дом, сгорел легковой автомобиль.
Как сообщало ИА Регнум, Тульская область 14 апреля подверглась атаке ВСУ с воздуха. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеские беспилотники. Пострадавших и разрушений нет.
В юго-западной части Курской области обнаружен упавший украинский беспилотник весом около 200 кг. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, сапёры готовятся к разминированию.