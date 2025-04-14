Белгород, 14 апреля, 2025, 03:42 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 14 апреля ВСУ атаковали Волоконовский район. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Атаке подвергся хутор Бочанка, ранение получила местная жительница.

По информации Гладкова, в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию частного дома ранена женщина — у неё множество осколочных повреждений правой руки.

«Бойцы самообороны передали пострадавшую бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ», — добавил губернатор.

Кроме того, частично разрушен дом, сгорел легковой автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, Тульская область 14 апреля подверглась атаке ВСУ с воздуха. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеские беспилотники. Пострадавших и разрушений нет.

В юго-западной части Курской области обнаружен упавший украинский беспилотник весом около 200 кг. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, сапёры готовятся к разминированию.