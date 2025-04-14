Кито, 14 апреля, 2025, 03:28 — ИА Регнум. На выборах президента Эквадора после подсчёта 55% голосов лидирует действующий глава республики Даниэль Нобоа. Об этом 13 апреля сообщил национальный избирательный совет.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Так, по результата подсчёта 55,45% бюллетеней второго тура выборов за Нобоа проголосовали 56,81% избирателей. Кандидатуру от от левого «Движения гражданской революции» Луисы Гонсалес поддержали 43,19% граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января 2024 года Даниэль Нобоа, победивший на выборах президента Эквадора 15 октября 2023 года, объявил о начале действия в стране режима внутреннего вооружённого конфликта на фоне массовых беспорядков с вооружёнными нападениями и захватом заложников в различных городах.

Волнения в стране начались после побега из заключения Адольфо Масиаса (Фито) — главаря наркокартеля (сбежал 7 января) и Фабрисио Колон Пико — главы другой крупной банды (сбежал 9 января). После их побега группа бандитов захватила заложников, ворвавшись в студию эквадорского телеканала TC в Гуаякиле во время прямого эфира.