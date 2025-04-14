Тула, 14 апреля, 2025, 03:20 — ИА Регнум. Тульская область ночью 14 апреля подверглась атаке ВСУ с воздуха. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеские беспилотники, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он не уточнил точное количество сбитых дронов ВСУ.

При отражении атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет, добавил Миляев. На местах работают представители оперативных служб.

В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Дмитрий Миляев призвал население проявлять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, в юго-западной части Курской области обнаружен упавший украинский беспилотник весом около 200 кг. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, сапёры готовятся к разминированию.

Вечером 13 апреля беспилотники ВСУ атаковали Херсонскую область. Российские средства ПВО отразили удар, однако часть прилётов пришлась по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.