Берлин, 14 апреля, 2025, 03:25 — ИА Регнум. В деревне Гунцесрид-Зеге (земля Бавария, район Верхний Алльгой) в Германии, где проживает всего 79 человек, власти намерены поселить до 45 беженцев. Такое решение вызвало недовольство местных жителей. Об этом сообщила газета Bild.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в Германии

Издание рассказало о конфликте.

«Пышные луга, тихие туристические тропы… Но за открыточной идиллией Блайхах-Гунцесрида всё кипит. Причина: в деревне с населением 79 человек планируется разместить до 45 беженцев», — написал автор.

Глава общины Кристоф Эндрес раскритиковал инициативу властей, заявив, что деревня непригодна для интеграции: школа, магазины и медпункт расположены в 8 км, а автобус ездит всего пять раз в сутки. Однако частный владелец отеля Heubethof Робби Ланге, предложивший здание для беженцев, уверен: местная природа и уединение помогут гостям восстановить душевное равновесие.

Жители, которые уже собрали 106 подписей, выражают беспокойство по поводу того, что мигранты могут оказаться в изоляции из-за отсутствия работы и транспорта. Окружные власти обещают принять окончательное решение после Пасхи.

Как сообщало ИА Регнум, тысячи нелегалов, которые незаконно попадают в Евросоюз через белорусско-польскую границу, в итоге оказываются в Германии.

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) вынесла на голосование бундестага резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва иностранцев.

В августе 2024 года глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц потребовал от властей ФРГ Олафа Шольца прекратить приём приезжих из Сирии и Афганистана.